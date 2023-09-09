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Тер Штеген: Теперь я номер один в сборной Германии
Игрок рад получить такую возможность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что теперь является номером один в сборной Германии.
"Я теперь номер один. Долго ждал этого случая, думаю, могу им воспользоваться. Сделаю все возможное, чтобы сохранить этот статус.
Ситуация однозначно поменялась. Ранее Нойер был очевидным номером один. Желаю Ману вернуться на свой уровень после травмы", - сказал тер Штеген.
Как известно, Нойер последний раз играл за Германию на ЧМ-2022, после этого он пропустил 5 товарищеских матчей из-за травмы.
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