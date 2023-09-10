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Официально: Ханси Флик уволен с должности главного тренера сборной Германии

Германия
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Только 4 победы в 17 матчах

Официально: Ханси Флик уволен с должности главного тренера сборной Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Германии объявила, что Ханси Флик покидает пост главного тренера национальной команды.

Последней каплей к такому решению стал вчерашний товарищеский матч с Японией. В этом поединке немцы потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

В общей сложности под руководством Флика Бундестим провела 17 матчей, в которых одержала только 4(!) победы. А в 2023-м году Германия победила вообще лишь в 1 игре из 6. Это произошло 25-го марта в матче против Перу (2:0).

Немецкое издание Bild сообщает, что главным кандидатом на должность нового наставника Бундестима является экс-коуч мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн.

В свою очередь в контрольном спарринге против Франции исполнять обязанности главного тренера сборной будет Руди Феллер, который уже возглавлял Германию в период с 2000-го по 2004-й год. В настоящее время Руди занимает исполнительную должность в Федерации футбола Германии.

Напомним, сборная Германии не участвует в квалификации к Евро-2024, поскольку является хозяином будущего турнира.

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В статье: Германия Руди Фёллер Ханси Флик
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Источник:
dfb.de

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