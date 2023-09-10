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Пора менять тренера? Германия - Япония 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Третий кряду проваленный спарринг немцев

Пора менять тренера? Германия - Япония 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Charisius/picture alliance

Новина українською

После поражений от Польши и Колумбии Германия провалилась и в поединке с Японией, что сгущает тучи над тренером Гансом Фликом. По версии СМИ, его вот-вот "уйдут".

И кто скажет, что это несправедливо? У немцев впереди домашний Евро, а они на последних минутах не в состоянии справиться с вингером "Реала Сосьедад" Таке Кубо, который делает два ассиста. Ну где это видано?!

Товарищеский матч. Вольфсбург. "Вольфсваген Арена"

Германия - Япония - 1:4

Голы: Сане, 19 - Ито, 11, Уэда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2

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В статье: Германия Япония
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