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Директор сборной Германии: Флик истощил себя. Нам нужен тренер, который быстро перестроит команду к Евро

Германия
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Немцы активно ищут нового коуча

Директор сборной Германии: Флик истощил себя. Нам нужен тренер, который быстро перестроит команду к Евро

Фото з відкритих джерел

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Сегодня Ханси Флик был официально уволен с должности главного тренера немецкой национальной сборной.

Директор Бундестим Руди Феллер прокомментировал это решение футбольного союза Германии.

"Ханси Флик истощил себя за последние несколько месяцев. Вместе со своей тренерской командой он сделал все, чтобы изменить ситуацию после вылета на мундиале в Катаре. К сожалению, сегодня мы должны понять, что это не удалось.

Матч с Японией ясно показал нам, что мы больше не можем достичь ни одного прогресса в этой ситуации.

Это непростой момент для меня, потому что я присоединился к футбольному союзу Германии в феврале, чтобы поддерживать Ханси Флика всеми способами, чтобы он мог быть успешен в спорте. И я твердо верил, что, как национальный тренер, он сможет вернуть нашу сборную на правильный путь.

Но сейчас мы должны действовать ответственно, мы должны что-то изменить, чтобы играть амбициозную роль хозяина на чемпионате Европы в собственной стране. Этого ждут от нас болельщики в Германии.

Поэтому вместе с Ганнесом Вольфом и Сандро Вагнером я временно возглавлю национальную сборную на одну товарищескую игру против Франции. Поэтому самой важной задачей будет найти тренера сборной, который быстро перестроит нашу команду и подготовит ее к большому чемпионату Европы в следующем году. Так как все мы надеемся, что будущий Евро даст положительные импульсы для немецкого футбола, а также для всей нашей страны. Нам нужен главный тренре, который в долгосрочной перспективе поднимет национальную сборную на тот уровень, который мы знаем и ожидаем от нее", – рассказал Руди Феллер.

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В статье: Германия Руди Фёллер Ханси Флик
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Источник:
dfb.de

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