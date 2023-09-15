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Бавария - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии
Бавария - Байер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Чемпионат Германии дарит топ-матч. Сыграют между собой две команды, которые в этом сезоне еще не теряли очки. И показывающие очень хороший футболу.
Матч "Бавария" - "Байер" состоится в пятницу, 15-го сентября, в 21:30. Видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports: можно смотреть на MEGOGO на канале Setanta Sports+.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Бундеслига, 4-й тур
15 сентября. Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – "Байер" Леверкузен 21:30
Трансляция – Megogo
Трансляція матчу Баварія - БайєрСмотреть трансляцию
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