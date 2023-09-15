Бавария - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Чемпионат Германии дарит топ-матч. Сыграют между собой две команды, которые в этом сезоне еще не теряли очки. И показывающие очень хороший футболу.

Матч "Бавария" - "Байер" состоится в пятницу, 15-го сентября, в 21:30. Видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports: можно смотреть на MEGOGO на канале Setanta Sports+.

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Бундеслига, 4-й тур

15 сентября. Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – "Байер" Леверкузен 21:30

Трансляция – Megogo