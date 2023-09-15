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В Баварии восхищаются тренером, на которого претендует Реал Мадрид
В перспективе его видят главным кандидатом на смену Тухелю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Если "Баварии" понадобится новый тренер после Томаса Тухеля, нынешний наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо окажется на первом месте в списке кандидатов, - отмечает Bayern & Germany
Боссы "Баварии" - большие поклонники работы испанца. Карл-Хайнц Румменигге высоко оценивает Алонсо, Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его личностью и развитием. Например, боссы отправили защитника Йосипа Станишича в аренду в "Байер", поскольку полностью доверяют Алонсо, который поможет ему вырасти в топ-игрока.
Ранее сообщалось, что Алонсо является одним из главных кандидатов на пост тренера мадридского "Реала" после окончания контракта Карло Анчелотти летом 2024 г.
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