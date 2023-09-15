В Баварии восхищаются тренером, на которого претендует Реал Мадрид

Если "Баварии" понадобится новый тренер после Томаса Тухеля, нынешний наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо окажется на первом месте в списке кандидатов, - отмечает Bayern & Germany

Боссы "Баварии" - большие поклонники работы испанца. Карл-Хайнц Румменигге высоко оценивает Алонсо, Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его личностью и развитием. Например, боссы отправили защитника Йосипа Станишича в аренду в "Байер", поскольку полностью доверяют Алонсо, который поможет ему вырасти в топ-игрока.

Ранее сообщалось, что Алонсо является одним из главных кандидатов на пост тренера мадридского "Реала" после окончания контракта Карло Анчелотти летом 2024 г.