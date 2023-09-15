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В Баварии восхищаются тренером, на которого претендует Реал Мадрид

Германия
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В перспективе его видят главным кандидатом на смену Тухелю

В Баварии восхищаются тренером, на которого претендует Реал Мадрид

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Если "Баварии" понадобится новый тренер после Томаса Тухеля, нынешний наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо окажется на первом месте в списке кандидатов, - отмечает Bayern & Germany

Боссы "Баварии" - большие поклонники работы испанца. Карл-Хайнц Румменигге высоко оценивает Алонсо, Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его личностью и развитием. Например, боссы отправили защитника Йосипа Станишича в аренду в "Байер", поскольку полностью доверяют Алонсо, который поможет ему вырасти в топ-игрока.

Ранее сообщалось, что Алонсо является одним из главных кандидатов на пост тренера мадридского "Реала" после окончания контракта Карло Анчелотти летом 2024 г.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Реал (Мадрид)
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Источник:
Bayern & Germany

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