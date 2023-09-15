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Кейн оформил пять голевых действий в первых пяти матчах за Баварию

Германия
(1 голосов)

Один из лучших бомбардиров чемпионата

Кейн оформил пять голевых действий в первых пяти матчах за Баварию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" встречается с "Байером" в рамках четвертого тура Бундеслиги. Счет в этом поединке был открыт уже на седьмой минуте.

Автором взятия ворот стал Харри Кейн: он удачно сыграл на добивании. Для англичанина это уже пятое результативное действие в составе мюнхенцев.

В общей сложности Кейн провел пять встреч (включая сегодняшнюю): одну в Суперкубке Германии, еще четыре – в чемпионате. Отмечался нападающий только в Бундеслиге. На его счету четыре гола и один ассист.

Харри делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата еще с тремя футболистами. Лидирует в рейтинге форвард “Штутгарта” Гирасси.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Харри Кейн
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