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Кейн оформил пять голевых действий в первых пяти матчах за Баварию
Один из лучших бомбардиров чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" встречается с "Байером" в рамках четвертого тура Бундеслиги. Счет в этом поединке был открыт уже на седьмой минуте.
Автором взятия ворот стал Харри Кейн: он удачно сыграл на добивании. Для англичанина это уже пятое результативное действие в составе мюнхенцев.
В общей сложности Кейн провел пять встреч (включая сегодняшнюю): одну в Суперкубке Германии, еще четыре – в чемпионате. Отмечался нападающий только в Бундеслиге. На его счету четыре гола и один ассист.
Харри делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата еще с тремя футболистами. Лидирует в рейтинге форвард “Штутгарта” Гирасси.
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