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"Его травма на самом деле не является травмой": Тухель рассказал, почему до сих пор отсутствует Нойер

Германия
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В этом году голкипер еще не играл

"Его травма на самом деле не является травмой": Тухель рассказал, почему до сих пор отсутствует Нойер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал о самочувствии вратаря команды Мануэля Нойера.

“Его травма на самом деле не является травмой. Это скорее дискомфорт, я бы так это назвал. Дискомфорт в икроножных мышцах. Он непостоянен, иногда появляется, а затем уходит. Этот дискомфорт не влияет на технику скачков или сокращения мышц, но он просто есть, и он мешает.

Мы не хотим рисковать Нойером и того, чтобы этот дискомфорт привел к травме. Считаю, что это лучшее описание текущей ситуации. Я побеседовал с Ману, и он очень положительный. По его жестам и выражению лицо могу сказать, что он чувствует себя очень хорошо”, - сказал Тухель.

Напомним, что Нойер сломал ногу во время катания на лыжах в декабре прошлого года. С того момента он не появлялся на поле. Во второй половине прошлого сезона ворота "Баварии" защищал Янн Зоммер, однако после его трансфера в "Интер" первым номером мюнхенцев является Свен Ульрайх.

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В статье: Мануэль Нойер Томас Тухель
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Источник:
BILD

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Комментарии (1)
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JudgeDredd (Киев)
22.09.2023 в 23:32
"Він не просто їсти", а "він просто існує". Виправте, йолопи.
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