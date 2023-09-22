"Его травма на самом деле не является травмой": Тухель рассказал, почему до сих пор отсутствует Нойер

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал о самочувствии вратаря команды Мануэля Нойера.

“Его травма на самом деле не является травмой. Это скорее дискомфорт, я бы так это назвал. Дискомфорт в икроножных мышцах. Он непостоянен, иногда появляется, а затем уходит. Этот дискомфорт не влияет на технику скачков или сокращения мышц, но он просто есть, и он мешает.

Мы не хотим рисковать Нойером и того, чтобы этот дискомфорт привел к травме. Считаю, что это лучшее описание текущей ситуации. Я побеседовал с Ману, и он очень положительный. По его жестам и выражению лицо могу сказать, что он чувствует себя очень хорошо”, - сказал Тухель.