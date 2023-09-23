Де Лигт разочарован своей ситуацией в Баварии. После матча против МЮ он молча покинул стадион

Центральный защитник Маттиас де Лигт разочарован своей ситуацией в “Баварии”. Об этом сообщает BILD.

Эмоции набрали пик после матча первого тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (4:3). Нидерландский центрбэк покинул стадион, не сказав ни слова. Его настроение становится все хуже и хуже из-за отсутствия игрового времени.

В текущем сезоне на его счету 82 минуты на поле, в том числе всего 37 минут в рамках Бундеслиги. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель предпочитает пару центрбеков Ким-Упамекано.

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Де Лигт присоединился к "Баварии" прошлым летом. Мюнхенцы заплатили "Ювентусу" за трансфер 67 миллионов евро. Его контракт рассчитан до июня 2027 года.