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Де Лигт разочарован своей ситуацией в Баварии. После матча против МЮ он молча покинул стадион
Только его второй сезон в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Маттиас де Лигт разочарован своей ситуацией в “Баварии”. Об этом сообщает BILD.
Эмоции набрали пик после матча первого тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (4:3). Нидерландский центрбэк покинул стадион, не сказав ни слова. Его настроение становится все хуже и хуже из-за отсутствия игрового времени.
В текущем сезоне на его счету 82 минуты на поле, в том числе всего 37 минут в рамках Бундеслиги. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель предпочитает пару центрбеков Ким-Упамекано.
Де Лигт присоединился к "Баварии" прошлым летом. Мюнхенцы заплатили "Ювентусу" за трансфер 67 миллионов евро. Его контракт рассчитан до июня 2027 года.
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