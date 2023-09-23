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В одни ворота. Бавария - Бохум 7:0. Видео голов и обзор матча

Германия
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Бавария - Бохум ⋉ 7:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

В одни ворота. Бавария - Бохум 7:0. Видео голов и обзор матча

Фото: пресслужби ФК "Баварія"

Новина українською

В рамках 5-го тура Бундеслиги "Бавария" разгромила "Бохум", забив 7 мячей. Героем матча стал Гарри Кейн, который отметился первым хет-триком за новый клуб. В придачу англичанин отдал два ассиста.

Еще за мюнхенский клуб забивали Шупо-Мотин, де Лигт, Сане и Тель.

"Бавария" сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице с 13-ю очками. "Бохум" идут 15-ми. Команда ни разу не победила, две ничьих и три поражения на счету подопечных Томаса Леча.

Бундеслига, 5-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария - Бохум 7:0
Голы: Шупо-Мотинг 4, Кейн 12, 54 (п), 88, де Лигт 29, Сане 38, Тель 81

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В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Бохум
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