Идеальный старт. Кейн побил рекорд результативности среди дебютантов Бундеслиги

Сегодня "Бавария" на домашней арене разгромила "Бохум" со счетом 7:0. Важным персонажем в этом поединке стал Гарри Кейн, который оформил первый хет-трик за мюнхенский клуб и в придачу еще и отдал два ассиста.

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В первых пяти дебютных играх английский форвард оформил 10 результативных действий, что по данным Opta стало новейшим рекордом немецкого чемпионата. По этому показателю Гарри обошел Эрлинга Холанда. В 2019 году норвежец смог организовать восемь голов в первых пяти матчах.

Новичок "Баварии" оформил сегодня первых хет-трик в официальных поединках впервые с ноября 2021-го. Тогда Кейн забил четыре в ворота Сан-Марино на отборе к ЧМ.