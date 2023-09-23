  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Идеальный старт. Кейн побил рекорд результативности среди дебютантов Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Идеальный старт. Кейн побил рекорд результативности среди дебютантов Бундеслиги

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Лучше показателя Холанда 2019-го года

Идеальный старт. Кейн побил рекорд результативности среди дебютантов Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Бавария" на домашней арене разгромила "Бохум" со счетом 7:0. Важным персонажем в этом поединке стал Гарри Кейн, который оформил первый хет-трик за мюнхенский клуб и в придачу еще и отдал два ассиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В первых пяти дебютных играх английский форвард оформил 10 результативных действий, что по данным Opta стало новейшим рекордом немецкого чемпионата. По этому показателю Гарри обошел Эрлинга Холанда. В 2019 году норвежец смог организовать восемь голов в первых пяти матчах.

Новичок "Баварии" оформил сегодня первых хет-трик в официальных поединках впервые с ноября 2021-го. Тогда Кейн забил четыре в ворота Сан-Марино на отборе к ЧМ.

По теме
yellow-arrow
Вердер – Кёльн 2:1. Наследие Фюллькруга в надёжных руках
yellow-arrow
В одни ворота. Бавария - Бохум 7:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бундеслига. Сокрушительная мощь Баварии, 3+2 от Кейна, падение Униона и испытание Лейпцига
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде