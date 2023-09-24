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Мюллер: У Нагельсманна есть энергия и желание справиться с новой работой

Германия
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Игрок считает, что коуч сможет воплотить свои задумки

Мюллер: У Нагельсманна есть энергия и желание справиться с новой работой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер высказался о назначении Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера национальной команды.

"У него есть энергия и желание, чтобы справиться с этой работой. Это будет прекрасно для нас. У Юлиана много замыслов в запасе, он найдет подходящие для этой команды. Для меня ничего не изменилось. Я доступен для выбора", – говорит Томас.

Напомним, 36-летний Юлиан Нагельсманн подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Он сменил Ханси Флика, покинувшего должность 10 сентября.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Национальная сборная Германии
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Источник:
Daily Mail

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