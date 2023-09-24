Мюллер: У Нагельсманна есть энергия и желание справиться с новой работой

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер высказался о назначении Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера национальной команды.

"У него есть энергия и желание, чтобы справиться с этой работой. Это будет прекрасно для нас. У Юлиана много замыслов в запасе, он найдет подходящие для этой команды. Для меня ничего не изменилось. Я доступен для выбора", – говорит Томас.

Напомним, 36-летний Юлиан Нагельсманн подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Он сменил Ханси Флика, покинувшего должность 10 сентября.