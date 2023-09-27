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Аллер: Упущенное чемпионство хуже чем диагноз – рак

Германия
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Он знает о чем говорит

Аллер: Упущенное чемпионство хуже чем диагноз – рак

Фото: bvb.de

Новина українською

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Себастьен Аллер рассказал, что поражение в решающем матче за чемпионство в прошлом сезоне он перенес хуже, чем новость о том, что у него рак.

"Это действительно так: упущенный титул причиняет мне больше боли, чем диагноз "рак" в то время.

Если ты болен, то ничего не можешь с этим поделать. Ты должен принять это и пройти через это. Но титул был у нас в руках, мы сами могли повлиять на все. Но в этом случае тебе придется с болью признать, что, возможно, ты совершил ошибки или принял неправильные решения", – сказал Аллер в интервью Bild.

Напомним, что "Боруссия" сыграла вничью с "Майнцем" в решающем матче, в последнем туре и упустила возможность взять Бундеслигу. "Бавария" свой матч выиграла и обошла "Дортмунд" по дополнительным показателям.

Аллер рассуждает про рак, так как летом 2022-го стало известно, что он болен раком яичек. Нападающий перенес лечение и вернулся к игре только зимой.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьен Аллер
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Источник:
goal.com

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