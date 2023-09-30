Бундеслига. Стабильность Байера, сенсация в Хайденхайме, забивной Винд и молчаливый Гирасси

"Байер" в непростом поединке победил "Майнц", продолжив давление на "Баварию". Для подопечных Хаби Алонсо это пятая победа в шести стартовых турах. Несмотря на итоговый разгром, Леверкузен столкнулся с серьезным сопротивлением на MEWA Арена. Подопечные Бо Свенссона встретили лидера Бундеслиги ожесточенным прессингом. В первом тайме битва проходила в центре поля, до чужой трети Леверкузен почти не добирался, ни разу не пробив в створ ворот Центнера.

Но даже в таких условиях Леверкузен умудрился повести в счёте. В середине тайма Паласиос коронной разрезающей передачей развернул контрвыпад на правый фланг, Фримпонг зряче прострелил на Бонифаса, но 8-му голу нигерийца решил помешать ван ден Берг, срезавший мяч в свои ворот. После перерыва мы увидели "Байер" во всей красе, которому хватило 20 минут для снятия всех вопросов. Гримальдо положил ещё один шедевр со штрафного (заработанного Бонифасом), а затем Хофманн в ещё одной контратаке отозвался на прострел Адли (конечно же, разогнал атаку Бонифасе).

Как и Бонифасе, не забивал сегодня и лучший бомбардир Бундеслиги Гирасси. Но как и нигериец, Серу принёс "Штутгарту" массу пользу в матче с "Кёльном", став теневым героем встречи на Рейн Энерги. После 10 голов в 5 стартовых турах Гирасси крыли едва ли не всей обороной, но и таких условиях он находил свои шансы – на 7-й минуте головой проверил перекладину, а ближе к концу тайма не попал по воротам из пределов вратарской. Мяч от француза в сетку лететь не хотел, потому в игру вступил Дениз Ундав. Немецкий форвард оформил дубль – в первом голевом эпизоде легко нашёл пространство, оставленное Гирасси. Во втором – добил мяч в пустые ворота в ходе контратаки, начатой с роскошной передачи сами знаете кого. 0:2. "Штутгарт" тоже одержал 5-ю победу в кампании.

На фоне молчания Гирасси и Бонифасе вклинился в гонку голеадоров Йонас Винд, оформив третий дубль в сезоне в ворота "Айнтрахта". "Орлы" хоть в этой кампании и не впечатляют, но в обороне выглядят мощно – до этого тура пропустили меньше всех (3), были на втором месте по допущенным моментам у своих ворот, плюс Трапп шёл в лидерах среди киперов лиги по предотвращённым ожидаемым голам. Впрочем, это не помешало Винду забить простейшие голы в своей карьере – добил мяч в пустые ворота в первом тайме, во втором – добил уже после своего промаха с пенальти. "Айнтрахт" же был традиционно блеклым в атаке, да и удаление Гётце за полчаса до окончания встречи лишило каких-либо шансов.

Напоследок "Боруссия" и "Хайденхайм" показали, в каких ужасных кондициях сейчас пребывают "Бохум" и "Унион". Гладбах одержал первую победу в сезоне, обыграв "железных" на выезде. 7 пропущенных от "Баварии" в прошлом туре явно не были случайностью. "Унион" же вроде спокойно доминировал в игре с дебютантом Бундеслиги, но с реализацией и решениями в последней трети была катастрофа. Чего стоил лишь один промах Беренса практически с линии ворот. А вот "Хайденхайм" забил редкого момента – Бесте феноменально уложил мяч со штрафного.

Бундеслига, 6-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц - Байер 0:3

Голы: ван ден Берг 18 (аг), Гримальдо 59, Хофманн 65

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург - Айнтрахт 2:0

Голы: Винд 31, 84

Удаление: Гётце 58

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн - Штутгарт 0:2

Голы: Ундав 68, 88

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум - Боруссия М 1:3

Голы: Антони 68 – Нойхаус 27, Плеа 27, 45+3

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм - Унион 1:0

Гол: Бесте 59