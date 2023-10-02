  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В матче с РБ Лейпциг Лерой Сане установил рекорд Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В матче с РБ Лейпциг Лерой Сане установил рекорд Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Сане находится в отличной форме

В матче с РБ Лейпциг Лерой Сане установил рекорд Бундеслиги

instagram.com/leroysane

UA-Футбол
Новина українською

В матче между "Баварией" и "РБ Лейпциг" (2:2) в 6-м туре Бундеслиги был установлен индивидуальный рекорд. Его автором стал вингер "Баварии" Лерой Сане. В новом сезоне он стал лучшим по количеству успешных обводок за одну игру.

Сане сделал гол и совершил 10 успешных обводок, что стало рекордом сезона в чемпионате Германии. Интересно, что в течение встречи он попытался обыграть соперников 16 раз. Для сравнения, другие участники матча не смогли преуспеть в обводках более трех раз.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что по ходу матча "Бавария" проигрывала со счетом 0:2. Во втором тайме чемпион страны смог перевернуть игру и забил два мяча в ворота соперников.

В текущем сезоне чемпионата Германии Лерой принял участие в шести матчах и забил пять голов. Уже 3 октября "Бавария" сыграет в гостях с "Копенгагеном" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Леверкузенский Байер выдал лучший старт сезона в истории клуба
yellow-arrow
Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
yellow-arrow
Фрайбург – Аугсбург 2:0. Стандартная победа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде