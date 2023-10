В матче с РБ Лейпциг Лерой Сане установил рекорд Бундеслиги

В матче между "Баварией" и "РБ Лейпциг" (2:2) в 6-м туре Бундеслиги был установлен индивидуальный рекорд. Его автором стал вингер "Баварии" Лерой Сане. В новом сезоне он стал лучшим по количеству успешных обводок за одну игру.

Сане сделал гол и совершил 10 успешных обводок, что стало рекордом сезона в чемпионате Германии. Интересно, что в течение встречи он попытался обыграть соперников 16 раз. Для сравнения, другие участники матча не смогли преуспеть в обводках более трех раз.

Напомним, что по ходу матча "Бавария" проигрывала со счетом 0:2. Во втором тайме чемпион страны смог перевернуть игру и забил два мяча в ворота соперников.

В текущем сезоне чемпионата Германии Лерой принял участие в шести матчах и забил пять голов. Уже 3 октября "Бавария" сыграет в гостях с "Копенгагеном" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

???? Leroy Sané completed 10 dribbles in Bayern Munich's 2-2 draw at RB Leipzig on Saturday, a record in a Bundesliga match this season pic.twitter.com/X5HcDRYJBj