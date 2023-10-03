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Байер продлил контракт с одним из лидеров команды
Контракт подписан до 2028 года
Фото: The Peoples Person
"Байер" продлил контракт с правым защитником Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Нидерландский футболист, несмотря на интерес некоторых европейских топ-клубов, подписал долгосрочный контракт - до конца июня 2028 года.
Фримпонг выступает за "Байер" с 2021 года. В текущем сезоне защитник провел восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - €40 млн.
Jeremie Frimpong extends until 2028! ✍️⚫️????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 3, 2023
All the infos ????#Jerry2028 | #Bayer04 #Werkself @JeremieFrimpong
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