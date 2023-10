Байер продлил контракт с одним из лидеров команды

"Байер" продлил контракт с правым защитником Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Нидерландский футболист, несмотря на интерес некоторых европейских топ-клубов, подписал долгосрочный контракт - до конца июня 2028 года.

Фримпонг выступает за "Байер" с 2021 года. В текущем сезоне защитник провел восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - €40 млн.

Jeremie Frimpong extends until 2028! ✍️⚫️????



All the infos ????#Jerry2028 | #Bayer04 #Werkself @JeremieFrimpong