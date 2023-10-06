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Бавария отказалась от трансфера Боатенга. Журналисты считают, что из-за реакции фанатов

Германия
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Игрока обвиняют в домашнем насилии против бывшей девушки

Бавария отказалась от трансфера Боатенга. Журналисты считают, что из-за реакции фанатов

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" выпустила заявление, что Жером Боатенг не присоединится к клубу. К тренировкам вернулись Ким Мин Чже и Дайот Упамекано, в связи с чем, клуб передумал возвращать немца.

"Игроку предложена возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал, что он в хорошей форме", – говорится в заявлении.

При этом журналисты, в частности Фабрицио Романо, считают, что "Бавария" приняла такое решение из-за реакции фанатов, которые не были рады возвращению. Так, на интервью с Томасом Тухелем задавали вопросы об обвинениях Жерома Боатенга в домашнем насилии. Следствие по этому делу все ещё идет.

Боатенг провел в "Баварии" 10 лет: с 2011-го по 2021-й.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жером Боатенг
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Источник:
fcbayern.com

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