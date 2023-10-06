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Бавария отказалась от трансфера Боатенга. Журналисты считают, что из-за реакции фанатов
Игрока обвиняют в домашнем насилии против бывшей девушки
Фото: fcbayern.com
"Бавария" выпустила заявление, что Жером Боатенг не присоединится к клубу. К тренировкам вернулись Ким Мин Чже и Дайот Упамекано, в связи с чем, клуб передумал возвращать немца.
"Игроку предложена возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал, что он в хорошей форме", – говорится в заявлении.
При этом журналисты, в частности Фабрицио Романо, считают, что "Бавария" приняла такое решение из-за реакции фанатов, которые не были рады возвращению. Так, на интервью с Томасом Тухелем задавали вопросы об обвинениях Жерома Боатенга в домашнем насилии. Следствие по этому делу все ещё идет.
Боатенг провел в "Баварии" 10 лет: с 2011-го по 2021-й.
???? FC Bayern have just informed Jerome Boateng that he will NOT be signed after four days training.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023
Despite excellent training reports, extra football reasons/fans reaction made FC Bayern decide against the move.
Boateng remains available as free agent. pic.twitter.com/dz24GyQrrO
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