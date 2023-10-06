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Боруссия М – Майнц 2:2. Скалли справляется и без Малдера

Германия
(1 голосов)

Джо Скалли спасает Гладбах от четвертого домашнего поражения

Боруссия М – Майнц 2:2. Скалли справляется и без Малдера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бундеслига. 7-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Майнц 2:2

Голы: Нойхаус 22, Скалли 88 – Груда 24, Баркок 75

Боруссия М: Николас - Вебер, Итакура, Эльведи - Нетц (Скалли, 79), Райтц (Хак, 80), Вайгль, Нойхаус (Коне, 64), Онора - Плеа (Нгуму, 64), Сьебатшо (Чванчара, 64)

Майнц: Центнер - Белль, ван дер Берг, Фернандеш - Каси (Папела, 79), Баррейро, Краус (Кор, 86), да Кошта - Ли Чжэ Сон (Баркок, 70), Груда (Эль-Гази, 70) – Ажорк

Предупреждения: Итакура 56, Коне 81, Хак 82

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Майнц
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