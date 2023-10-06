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Боруссия М – Майнц 2:2. Скалли справляется и без Малдера
Джо Скалли спасает Гладбах от четвертого домашнего поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 7-й тур
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – Майнц 2:2
Голы: Нойхаус 22, Скалли 88 – Груда 24, Баркок 75
Боруссия М: Николас - Вебер, Итакура, Эльведи - Нетц (Скалли, 79), Райтц (Хак, 80), Вайгль, Нойхаус (Коне, 64), Онора - Плеа (Нгуму, 64), Сьебатшо (Чванчара, 64)
Майнц: Центнер - Белль, ван дер Берг, Фернандеш - Каси (Папела, 79), Баррейро, Краус (Кор, 86), да Кошта - Ли Чжэ Сон (Баркок, 70), Груда (Эль-Гази, 70) – Ажорк
Предупреждения: Итакура 56, Коне 81, Хак 82
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