Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги

Томас Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по выигранным матчам. Полузащитник принял участие в победе "Баварии" над "Фрайбургом" (3:0) в 7-м туре.

Теперь на счету 34-летнего футболиста 322 выигранных матча, всего же он провел 448 игр в чемпионате. Мюллер делит рекорд со своим одноклубником - вратарем Мануэлем Нойером. Голкипер не играет с 1 декабря 2022 года.

322- Thomas Müller has celebrated his 322nd victory, in what was his 448th Bundesliga game; equalling the Bundesliga record of Manuel Neuer for the most wins in the competition’s history. Champion. #FCBSCF @esmuellert_ pic.twitter.com/Re8JwcGiNA