  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Мюллер делит рекорд со своим одноклубником - вратарем Мануэлем Нойером

Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Томас Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по выигранным матчам. Полузащитник принял участие в победе "Баварии" над "Фрайбургом" (3:0) в 7-м туре.

Теперь на счету 34-летнего футболиста 322 выигранных матча, всего же он провел 448 игр в чемпионате. Мюллер делит рекорд со своим одноклубником - вратарем Мануэлем Нойером. Голкипер не играет с 1 декабря 2022 года.

По теме
yellow-arrow
Ули Хенесс: Назначение Оливера Кана генеральным директором Баварии было большой ошибкой
yellow-arrow
Айнтрахт – Хайденхайм 2:0. Орлы заклевали новичка
yellow-arrow
Бавария – Фрайбург 3:0. Превосходство Сане и удача Комана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде