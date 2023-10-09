Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги

Томас Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по выигранным матчам. Полузащитник принял участие в победе "Баварии" над "Фрайбургом" (3:0) в 7-м туре.

Теперь на счету 34-летнего футболиста 322 выигранных матча, всего же он провел 448 игр в чемпионате. Мюллер делит рекорд со своим одноклубником - вратарем Мануэлем Нойером. Голкипер не играет с 1 декабря 2022 года.