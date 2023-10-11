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В контракте Хаби Алонсо указаны три топ-клуба, ради которых тренер может покинуть Байер

Германия
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Летом Хаби Алонсо может покинуть Байер

В контракте Хаби Алонсо указаны три топ-клуба, ради которых тренер может покинуть Байер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо может покинуть клуб следующим летом, если в его услугах заинтересуются "Бавария", "Реал" или "Ливерпуль". Это возможно благодаря опции выкупа, прописанной в контракте с 41-летним испанским специалистом, сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

По сведениям источника, эта опция будет доступна только для трех вышеупомянутых клубов. Сумма, за которую кто-то из них сможет выкупить контракт Алонсо у "Байера", неизвестна. Действующее соглашение испанского тренера с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом. Сейчас "Байер", который 41-летний Алонсо возглавил меньше года назад, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков.

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В статье: Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
as.com

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