Барселона следующим летом может активировать отступные за Дани Ольмо

"Барселона" следующим летом может активировать отступные за полузащитника "Лейпцига" Дани Ольмо. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, Ольмо заинтересован в смене клуба в ближайшем будущем. Сумма отступных по действующему контракту испанского футболиста составляет примерно € 65 млн.

Отмечается, что представители "Барселоны" встречались с агентами Ольмо год назад и обсуждали условия возможного перехода.

В текущем сезоне Ольмо провел четыре матча за "Лейпциг" во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 40 млн.