  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Барселона следующим летом может активировать отступные за Дани Ольмо
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона следующим летом может активировать отступные за Дани Ольмо

Германия
(1 голосов)

Ольмо заинтересован в смене клуба в ближайшем будущем

Барселона следующим летом может активировать отступные за Дани Ольмо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" следующим летом может активировать отступные за полузащитника "Лейпцига" Дани Ольмо. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, Ольмо заинтересован в смене клуба в ближайшем будущем. Сумма отступных по действующему контракту испанского футболиста составляет примерно € 65 млн.

Отмечается, что представители "Барселоны" встречались с агентами Ольмо год назад и обсуждали условия возможного перехода.
В текущем сезоне Ольмо провел четыре матча за "Лейпциг" во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 40 млн.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм и Брентфорд претендуют на лучшего бомбардира Бундеслиги
yellow-arrow
В контракте Хаби Алонсо указаны три топ-клуба, ради которых тренер может покинуть Байер
yellow-arrow
Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportbild

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде