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Леонардо Бонуччи грозит дисквалификация на 6 месяцев

Германия
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Бонуччи фигурирует в деле Фаджоли

Леонардо Бонуччи грозит дисквалификация на 6 месяцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Леонардо Бонуччи может получить длительную дисквалификацию по делу его бывшего одноклубника Николо Фаджоли.

Ранее полузащитник "Ювентуса" признался следователям, что делал ставки на футбольные матчи. Сообщалось, что игроку грозит бан минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Полиция в результате проверки телефона Фаджоли выяснила, что Бонуччи и еще один игрок "Ювентуса" знали о том, что 22-летний итальянец делал ставки у нелегальных букмекеров, утверждает La Repubblica.

Футболисты обязаны сообщать такие сведения в федеральную прокуратуру Италии. Защитник "Униона" этого не сделал - теперь ему грозит дисквалификация минимум на шесть месяцев.

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В статье: Леонардо Бонуччи Николо Фаджоли
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Источник:
football-italia

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