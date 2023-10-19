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Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги
В топ-11 вошли 9 игроков Баварии
Фото: пресслужби ФК "Баварія"
Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги.
Кейн и Мусиала - самые дорогие игроки Бундеслиги с оценкой в 110 млн евро. В топ-11 вошли 9 игроков "Баварии"
Топ-11 выглядит следующим образом:
1-2. Гарри Кейн ("Бавария") - 110 млн евро
1-2. Джамал Мусиала ("Бавария") - 110 млн.
3. Флориан Виртц ("Байер") - 85 млн евро
4-5. Йозуа Киммих ("Бавария") - 75 млн.
4-5. Лерой Сане ("Бавария") - 75 млн
6-8. Хави Симонс ("Лейпциг") - 70 млн.
6-8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 70 млн.
6-8. Маттейс де Лигт ("Бавария") - 70 млн.
9. Кингсли Коман ("Бавария") - 65 млн.
10-11. Дайо Упамекано ("Бавария") - 60 млн.
10-11. Ким Мин Чжэ ("Бавария") - 60 млн.
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