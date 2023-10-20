Бундеслига, 8-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Вердер 1:0

Гол: Брандт 67

"Боруссия" продлила свою победную серию в Бундеслиге до 5 матчей, минимально одолев "Вердер" на своём поле. Этот результат временно вывел подопечных Эдина Терзича не первое место. Завтра "Байер", "Бавария" и "Штутгарт" обязательно сместят вице-чемпионов с пьедестала. Но разговоры о будущем Терзича уж точно должны утихнуть как минимум на какое-то время.

Разницу для Дортмунда снова сделала светлая голова Юлиана Брандта. Плеймейкер сборной Германии отметился результативным действием в 7-м матче чемпионата кряду. Каждый раз ровно одним. Промолчал Юлиан только в игру первого тура против "Кёльна" (1:0), но и в тот раз он был признан лучшим игроком матча. Без Беллингема, конечно, грустно, но с Брандтом полузащита Дортмунда в надёжных руках.

Кроме стабильно прекрасного Брандта порадовали сегодня и его партнёры по центру поля Эмре Джан и Феликс Нмеча. Наверное, впервые в сезоне опорная зона "Боруссии" смотрелась прилично. Тренировки во время перерыва на сборные явно пошли на пользу. Джан не только отдал единственную результативную передачу, но и здорово справлялся с ролью метронома. Плюс стабильный объём в обороне (6 отборов + 2 перехвата). Нмеча неплохо дополнял партнёра проходами из глубины на дриблинге.

Словом, хрупкая и ненадёжная оборона "Вердера" практически не справлялась с планомерным давлением гостей. Побаловаться контратаками тоже не удавалось – Джан и компания пожирали прессингом, вынуждая либо комбинировать с большим риском привоза (как в голевом моменте, нереализованного Ройсом), либо отказаться от атакующих амбиций. В итоге бременцы постепенно перешли ко второй опции.

"Боруссию" как всегда нельзя не поругать за позиционное нападение, но некоторые проблески в этом компоненте ощущаются. Эту проблему традиционно могли замаскировать классные стандарты, но что Вольф в первом тайме, что Мален во втором жирные моменты после корнеров упустили. Зато Брандт был точен, наконец забив давно назревший гол на 67-й минуте после классной динамичной атаки.

Дортмунд начинает нащупывать свою новую постбеллингемовую идентичность. И продолжает с убийственной стабильностью набирать очки в Бундеслиге. Страшно подумать, где бы они были, играй они в футбол уровня "Байера" или даже Лейпцига.

Боруссия Д: Кобель – Вольф (Бенсебаини, 62), Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Джан, Нмеча – Мален (Забитцер, 77), Ройс (Рейна, 62), Брандт (Адейеми, 90) – Фюллькруг (Аллер, 76)

Вердер: Цеттерер – Велькович, Фридль, Юнг (Борре, 87) – Вайзер, Шмид (Вольтемаде, 81), Стаге, Биттенкурт (Линен, 68), Деман – Ковнацки (Нджинма, 68), Дукш

Предупреждения: Нмеча 44 – Биттенкурт 61, Стаге 75, Велькович 83