Лучший бомбардир Европы Гирасси получил травму

В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" на выезде играет против "Униона" (0:1 - второй тайм).

Счет во встрече открыл форвард гостей Серу Гирасси. 27-летний нападающий поразил ворота соперника на 16-й минуте встречи.

А уже через 14 минут Гирасси получил травму и был вынужден покинуть поле. Гвинейский футболист французского происхождения повредил бедро.

На данный момент Гирасси является лучшим бомбардиром немецкого первенства и ТОП-5 чемпионатов. На счет Серу 14 голов в рамках чемпионата.