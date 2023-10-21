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Лучший бомбардир Европы Гирасси получил травму
Серу забил "Униону", а через 14 минут получил повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" на выезде играет против "Униона" (0:1 - второй тайм).
Счет во встрече открыл форвард гостей Серу Гирасси. 27-летний нападающий поразил ворота соперника на 16-й минуте встречи.
А уже через 14 минут Гирасси получил травму и был вынужден покинуть поле. Гвинейский футболист французского происхождения повредил бедро.
На данный момент Гирасси является лучшим бомбардиром немецкого первенства и ТОП-5 чемпионатов. На счет Серу 14 голов в рамках чемпионата.
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