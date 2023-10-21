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Бундеслига. Волчий оскал не испугал Байер, 14-й гол Гирасси и первая победа РБЛ в октябре

Германия
(1 голосов)

Леверкузен продолжает побеждать, Гирасси – забивать

Бундеслига. Волчий оскал не испугал Байер, 14-й гол Гирасси и первая победа РБЛ в октябре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бундеслига, 8-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Байер 1:2

Голы: Лакруа 41 – Фримпонг 13, Гримальдо 62

Вольфсбург: Перван – Борнаув (Камински, 78), Йенц, Лакруа – Баку, Сванберг (Майер, 71), Арнольд, Меле – Герхардт (Паредес, 78), Томаш (Сарр, 46) – Винд

Байер: Градецки – Станишич (Коссуну, 88), Та, Тапсоба – Фримпонг (Телла, 88), Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн (Амири, 88), Адли (Виртц, 60) – Бонифасе

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Штутгарт 0:3

Голы: Гирасси 16, Силас 81, Ундав 88

Дармштадт, Белленфальтор

Дармштадт – РБ Лейпциг 1:3

Голы: Кемп 32 (п) – Опенда 1, 72, Форсберг 24

Зинсхайм, Пре Зеро Арена

Хоффенхайм – Айнтрахт 1:3

Голы: Байер 3 – Мармуш 11, Кнауфф 23, Схири 45+3

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Бохум 2:1

Голы: Доан 26, Грифо 45+2 (п) – Пасиенсия 15

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В статье: Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) РБ Лейпциг Штутгарт Фрайбург Вольфсбург Дармштадт Серу Гирасси Бохум
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