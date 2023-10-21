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Бундеслига. Волчий оскал не испугал Байер, 14-й гол Гирасси и первая победа РБЛ в октябре
Леверкузен продолжает побеждать, Гирасси – забивать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 8-й тур
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Байер 1:2
Голы: Лакруа 41 – Фримпонг 13, Гримальдо 62
Вольфсбург: Перван – Борнаув (Камински, 78), Йенц, Лакруа – Баку, Сванберг (Майер, 71), Арнольд, Меле – Герхардт (Паредес, 78), Томаш (Сарр, 46) – Винд
Байер: Градецки – Станишич (Коссуну, 88), Та, Тапсоба – Фримпонг (Телла, 88), Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн (Амири, 88), Адли (Виртц, 60) – Бонифасе
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Штутгарт 0:3
Голы: Гирасси 16, Силас 81, Ундав 88
Дармштадт, Белленфальтор
Дармштадт – РБ Лейпциг 1:3
Голы: Кемп 32 (п) – Опенда 1, 72, Форсберг 24
Зинсхайм, Пре Зеро Арена
Хоффенхайм – Айнтрахт 1:3
Голы: Байер 3 – Мармуш 11, Кнауфф 23, Схири 45+3
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Бохум 2:1
Голы: Доан 26, Грифо 45+2 (п) – Пасиенсия 15
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