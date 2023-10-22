Хайденхайм – Аугсбург 2:5. Эпичный камбек баварцев

Бундеслига. 9-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Аугсбург 2:5

Голы: Кляйндинст 17, Бесте 18 – Титц 29, Педерсен 40, Демирович, 42, Удуохай 64, Реджбечай 88 (пен)

"Аугсбург" не заметил отставания в два гола по ходу матча с "Хайденхаймом", закончив выезд на "Фойт-Арена" разгромной победой. Такой дебют вряд ли сумеет забыть новый главный тренер баварцев Йесс Торуп, возглавивший команду всего неделю назад. Таким образом "фуггеры" добывают вторую победу в кампании, и вытесняют своих сегодняшних соперников с 10-й позиции в турнирной таблице.

Хотя по итогам первых 20 минут мало кто мог поверить в будущий камбек. "Хайденхайм" активно начал встречу, вдавив соперника в штрафную площадь. И быстро провёл два гола в двух последовательных атаках. Ян-Никлас Бесте сначала шикарно исполнил угловой, отдав предголевую передачу, а через минуту точно замкнул прострел с правого фланга на 11 метров.

Но уже к середине тайма хозяева явно подсели физически и позволили гостям полностью изменить ход встречи. За каких-то 15 минут "Аугсбург" уже вёл в счёте. Сначала Титц отыграл один после подачи с корнера от Йенсена, а затем к голу Филипп прибавил ассист на Педерсена, который забил уже после эффективного розыгрыша аута. Тут явно прослеживается датская внимательность к стандартам, к чему успел приложиться новый тренер.

Перед свистком на перерыв Йенсен отдаст ещё одну блестящую передачу на гол для Демировича, который точным ударом завершил эффектную контратаку. После перерыва Йенсен в дебютном выходе в старте оформит хет-трик из ассистов, найдя подачей с корнера голову Удуохая. А на самый конец Реджбечай поставит точку с пенальти. 2:5. Многообещающий старт Йесса Торупа на новом месте не позволил "Хайденхайму" отпраздновать третью домашнюю победу в Бундеслиге кряду.

Хайденхайм: Мюллер – Траоре (Буш, 71), Майнка, Зирслебен, Ференбах – Мэлоуни, Бесте, Бек (Зесса, 55), Динкчи (Пик, 82), Томалла (Пирингер, 71) – Кляйндинст (Шиммер, 71)

Аугсбург: Дамен – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Йенсен (Энгельс, 70), Дорш (Брайтхаупт, 80), Реджбечай, Михель (Яго, 62) – Демирович, Титц (Бауэр, 80)

Предупреждения: Кляйндинст 31, Бек 51 – Педерсен 45, Бек 51, Бауэр 83