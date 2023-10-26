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Бавария и Томас Мюллер обсудят продление контракта игрока
Мюллер может продлить контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" в ближайшие недели проведет переговоры с 34-летним Мюллером о продлении соглашения до 2025 года, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
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Томас - воспитанник "Баварии", он находится в системе клуба с 2000 года. Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца этого сезона.
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Источник:Christian Falk
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