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"Тер-Штеген - первый номер в сборной": Нойер о своем коллеге по сборной Германии

Германия
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Мануэль Нойер о тер Штегене и о своем выходе в старте

"Тер-Штеген - первый номер в сборной": Нойер о своем коллеге по сборной Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Немецкое издание Kicker взяло интервью у вратаря "Баварии" Мануэля Нойера. Нойера и спросило, что он думает о голкипере "Барселоны" и сборной Германии - Марк Андре Тер-Штегене. Напомним, что когда Нойер получил травму, именно Тер-Штеган стал основным вратарем сборной Германии.

Я думаю, что сейчас он, бесспорно, первый номер в сборной, но эта тема не актуальна для меня на данный момент. Я просто рад, что вернулся на поле, и все прошло так хорошо.

Вчера в матче немецкого чемпионата против "Дармштадта 98" Нойер впервые вышел на поле после того, как прошлой зимой сломал ногу. Напомним, Мануэль Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года, а за национальную сборную Германии - с 2009 года.

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В статье: Мануэль Нойер Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Kicker

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