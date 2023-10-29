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"Тер-Штеген - первый номер в сборной": Нойер о своем коллеге по сборной Германии
Мануэль Нойер о тер Штегене и о своем выходе в старте
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкое издание Kicker взяло интервью у вратаря "Баварии" Мануэля Нойера. Нойера и спросило, что он думает о голкипере "Барселоны" и сборной Германии - Марк Андре Тер-Штегене. Напомним, что когда Нойер получил травму, именно Тер-Штеган стал основным вратарем сборной Германии.
Я думаю, что сейчас он, бесспорно, первый номер в сборной, но эта тема не актуальна для меня на данный момент. Я просто рад, что вернулся на поле, и все прошло так хорошо.
Вчера в матче немецкого чемпионата против "Дармштадта 98" Нойер впервые вышел на поле после того, как прошлой зимой сломал ногу. Напомним, Мануэль Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года, а за национальную сборную Германии - с 2009 года.
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