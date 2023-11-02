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Девятая подряд победа команды Хаби Алонсо. Зандхаузен - Байер 2:5. Видео голов и обзор матча
Победная серия леверкузенцев
Фото: bayer04.de
Лидер Бундеслиги "Байер" вторым составом долго забавлялся с "Зандхаузеном". Представитель второго дивизиона дважды отыгрывался в ходе встречи, но в концовке вышли Вирц и компания, после чего за 5 последних минут "Байер" успел довести дело до разгрома.
Кубок Германии, второй раунд
Зандхаузен, Хардтвальдштадион
Зандхаузен - Байер 2:5
Голы: Элих 50, Бен-Балла 56 - Паласиос 21 (п), Та 54, Гложек 85, Адли 88, 90+2
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