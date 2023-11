Байер Хаби Алонсо повторил свою лучшую победную серию с момента выхода в Бундеслигу

"Байер" разгромил "Зандхаузен" (5:2) в 1/16 Кубка Германии. Эта победа стала девятой подряд для клуба во всех турнирах.

Это повторение рекорда клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979. В 2013-м году "Байер" под руководством Сами Хююпи и Саши Левандовского имел аналогичную серию.

Если бы не ничья с "Баварией" (2:2) у Алонсо было бы 10 побед в сезоне и 100% результат. "Байер" идет на первом месте в Бундеслиге после девяти туров: у команды Алонсо 25 очков.

9 – Bayer 04 Leverkusen have won their 9th competitive match in a row equalling their record run since Bundesliga promotion in 1979; their only other such run was in 2013 under Sascha Lewandowski and Sami Hyypiä. Momentum. #SVSB04 pic.twitter.com/3Tk2kul4nr