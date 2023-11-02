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Де Лигт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Лишь Ким полностью готов к матчу с Дортмундом из центральных защитников Баварии
Маттейс де Лигт пропустит несколько недель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маттейс де Лигт пропустит несколько недель из-за травмы. Защитник "Баварии" получил повреждение во время матча против "Саарбрюкена" в Кубке Германии (1:2). Он был заменен на 25-й минуте.
По информации Bild, у нидерландского футболиста обнаружено повреждение связки колена. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель.
4 ноября "Бавария" встретится с дортмундской "Боруссией" в рамках 10-го тура Бундеслиги. К этой игре у мюнхенцев полностью готов только один центральный защитник - Ким Мин Чжэ. Дайо Упамекано на этой неделе приступил к тренировкам после травмы бедра, но его участие в матче с "Дортмундом" все еще под вопросом.
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