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Де Лигт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Лишь Ким полностью готов к матчу с Дортмундом из центральных защитников Баварии

Германия

Маттейс де Лигт пропустит несколько недель

Де Лигт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Лишь Ким полностью готов к матчу с Дортмундом из центральных защитников Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Маттейс де Лигт пропустит несколько недель из-за травмы. Защитник "Баварии" получил повреждение во время матча против "Саарбрюкена" в Кубке Германии (1:2). Он был заменен на 25-й минуте.

По информации Bild, у нидерландского футболиста обнаружено повреждение связки колена. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

4 ноября "Бавария" встретится с дортмундской "Боруссией" в рамках 10-го тура Бундеслиги. К этой игре у мюнхенцев полностью готов только один центральный защитник - Ким Мин Чжэ. Дайо Упамекано на этой неделе приступил к тренировкам после травмы бедра, но его участие в матче с "Дортмундом" все еще под вопросом.

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Матейс де Лигт
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Источник:
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