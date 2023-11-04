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Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги по количеству голов

Германия
Обновлено

Нападающий в невероятной форме

Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги по количеству голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Форвард "Баварии" Гарри Кейн сегодня разгромил "Боруссию", сделав хет-трик. Игра завершилась со счётом 0:4.

Кроме этого, Кейн стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим 15 голов в первых 10 играх Бундеслиги.

До этого рекорд по голам новичков Бундеслиги в первых 10 матчах принадлежал Клаусу Матишаку из "Шальке". У него было 13 голов.

Сегодня Кейн сделал третий хет-трик в Бундеслиге и одиннадцатый в карьере. В этом сезоне он уже забил за "Баварию" 17 голов и отдал 7 ассистов во всех турнирах.

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Источник:
NewsBytes
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