Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги по количеству голов

Форвард "Баварии" Гарри Кейн сегодня разгромил "Боруссию", сделав хет-трик. Игра завершилась со счётом 0:4.

Кроме этого, Кейн стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим 15 голов в первых 10 играх Бундеслиги.

До этого рекорд по голам новичков Бундеслиги в первых 10 матчах принадлежал Клаусу Матишаку из "Шальке". У него было 13 голов.

Сегодня Кейн сделал третий хет-трик в Бундеслиге и одиннадцатый в карьере. В этом сезоне он уже забил за "Баварию" 17 голов и отдал 7 ассистов во всех турнирах.