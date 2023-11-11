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Харри Кейн забивает 20 и больше голов в десятом сезоне подряд
Английский бомбардир продолжает разрывать Бундеслигу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Баварии” Харри Кейн сделал два дубля за четыре дня и довел общее количество голов за немецкий клуб до 21.
Английский бомбардир забил два гола в ворота “Галатасарая” в Лиге чемпионов в среду, и уже в первом тайме игры Бундеслигом “Хайдехаймом” тоже сделал дубль.
Таким образом, Кейн забил уже 21 гол за “Баварии” в 16 матчах (17 в Бундеслиге, четыре в Лиги чемпионов).
Кейн превосходит отметку в 20 голов уже десятом сезоне подряд.
Harry Kane has now scored 20+ goals in each of the last 10 seasons:— Squawka (@Squawka) November 11, 2023
◎ ⚽️31
◎ ⚽️28
◎ ⚽️35
◎ ⚽️41
◎ ⚽️24
◎ ⚽️24
◎️ ⚽️33
◎ ⚽️27
◎ ⚽️32
◉ ⚽️21
It's taken him just 16 games for Bayern. ???????? pic.twitter.com/C5zhWTV5AD
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