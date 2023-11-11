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Харри Кейн забивает 20 и больше голов в десятом сезоне подряд

Германия
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Английский бомбардир продолжает разрывать Бундеслигу

Харри Кейн забивает 20 и больше голов в десятом сезоне подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Нападающий “Баварии” Харри Кейн сделал два дубля за четыре дня и довел общее количество голов за немецкий клуб до 21.

Английский бомбардир забил два гола в ворота “Галатасарая” в Лиге чемпионов в среду, и уже в первом тайме игры Бундеслигом “Хайдехаймом” тоже сделал дубль.

Таким образом, Кейн забил уже 21 гол за “Баварии” в 16 матчах (17 в Бундеслиге, четыре в Лиги чемпионов).

Кейн превосходит отметку в 20 голов уже десятом сезоне подряд.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 17:46
"Харрі Кейн забиває 20 і більше голів у десятому сезоні поспіль", але Золотий м"яч він ніколи не отримає, поки буде грати один аргентинський пенсіонер
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 17:46
"Харрі Кейн забиває 20 і більше голів у десятому сезоні поспіль", але Золотий м"яч він ніколи не отримає, поки буде грати один аргентинський пенсіонер
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