Харри Кейн забивает 20 и больше голов в десятом сезоне подряд

Нападающий “Баварии” Харри Кейн сделал два дубля за четыре дня и довел общее количество голов за немецкий клуб до 21.

Английский бомбардир забил два гола в ворота “Галатасарая” в Лиге чемпионов в среду, и уже в первом тайме игры Бундеслигом “Хайдехаймом” тоже сделал дубль.

Таким образом, Кейн забил уже 21 гол за “Баварии” в 16 матчах (17 в Бундеслиге, четыре в Лиги чемпионов).

Кейн превосходит отметку в 20 голов уже десятом сезоне подряд.

Harry Kane has now scored 20+ goals in each of the last 10 seasons:



◉ ⚽️21



It's taken him just 16 games for Bayern. ????‍???? pic.twitter.com/C5zhWTV5AD