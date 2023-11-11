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Кейн за 11 матчей в Бундеслиге забил больше голов, чем лучшие бомбардиры прошлого сезона

Германия

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Кейн за 11 матчей в Бундеслиге забил больше голов, чем лучшие бомбардиры прошлого сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Форвард "Баварии" уже дважды забил "Хайденхайму", а это значит, что за 11 матчей Бундеслиги ему удалось забить больше голов, чем обладателям Золотых бутс чемпионата прошлого сезона.

Кейн имеет 17 голов, а Нкунку и Фюллькруг, которые забили больше всего за сезон 2022/23 - по 16.

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