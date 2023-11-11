Кейн за 11 матчей в Бундеслиге забил больше голов, чем лучшие бомбардиры прошлого сезона

Форвард "Баварии" уже дважды забил "Хайденхайму", а это значит, что за 11 матчей Бундеслиги ему удалось забить больше голов, чем обладателям Золотых бутс чемпионата прошлого сезона.

Кейн имеет 17 голов, а Нкунку и Фюллькруг, которые забили больше всего за сезон 2022/23 - по 16.