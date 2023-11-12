Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда сборной Германии уверен, что Кейн побьет рекорд Левандовского
Бывший немецкий защитник и полузащитник высказался о нападающем Баварии
Getty Images
Лотар Маттеус уверен, что Харри Кейн побьет рекорд Роберта Левандовского по голам за сезон Бундеслиги.
"Если у него не будет серьезных травм, то он точно побьет рекорд Роберта Левандовского", - сказал Лотар Маттеус.
Напомним, в текущем сезоне Харри Кейн забил 17 мячей, а рекорд Роберта Левандовского, который он установил в сезоне 2020/21, состоит из 41 гола.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.11.2023
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Отстоять насухо не удалось. Как Лунин пропустил гол от Валенсии. ВИДЕО
- Бундеслига. Очередной бенефис Кейна, торжественное возвращение Гирасси и уныние Дортмунда
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн