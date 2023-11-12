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Легенда сборной Германии уверен, что Кейн побьет рекорд Левандовского

Германия
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Бывший немецкий защитник и полузащитник высказался о нападающем Баварии

Легенда сборной Германии уверен, что Кейн побьет рекорд Левандовского

Getty Images

UA-Футбол
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Лотар Маттеус уверен, что Харри Кейн побьет рекорд Роберта Левандовского по голам за сезон Бундеслиги.

"Если у него не будет серьезных травм, то он точно побьет рекорд Роберта Левандовского", - сказал Лотар Маттеус.

Напомним, в текущем сезоне Харри Кейн забил 17 мячей, а рекорд Роберта Левандовского, который он установил в сезоне 2020/21, состоит из 41 гола.

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Лотар Маттеус
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Источник:
Berliner Zeitung
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