Тухель: Подвезу Мбаппе на велосипеде, если он захочет перейти в Баварию

Томас Тухель заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в "Баварии".

"Хотел бы я подписать Килиана Мбаппе? Очевидно, да. Килиан есть Килиан, он необычный. Он очень умный, он знает, чего хочет, и если ему этого не дают, то он знает, почему.

У нас хорошие отношения. Если он захочет перейти в "Баварию", я подвезу его на велосипеде. Но я не думаю, что это реально", - сказал главный тренер "Баварии", который работал с форвардом в "ПСЖ".