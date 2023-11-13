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Тухель: Подвезу Мбаппе на велосипеде, если он захочет перейти в Баварию

Германия

Тухель хочет видеть Килиана в Баварии

Тухель: Подвезу Мбаппе на велосипеде, если он захочет перейти в Баварию

UA-Футбол
Новина українською
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Томас Тухель заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в "Баварии".

"Хотел бы я подписать Килиана Мбаппе? Очевидно, да. Килиан есть Килиан, он необычный. Он очень умный, он знает, чего хочет, и если ему этого не дают, то он знает, почему.

У нас хорошие отношения. Если он захочет перейти в "Баварию", я подвезу его на велосипеде. Но я не думаю, что это реально", - сказал главный тренер "Баварии", который работал с форвардом в "ПСЖ".

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Источник:
Bayern & Germany
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