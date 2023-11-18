Лам против проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Легенда "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам недоволен недавним решением ФИФА проводить Чемпионат мира в 2034 году в Саудовской Аравии.

По моему мнению, игроки, которые носят майку сборной Германии, всегда должны воплощать важные социальные ценности, такие как демократия и свобода, открытость и толерантность, и работать ради них. Я следил за ситуацией с ЧМ-2034 и Саудовской Аравией с большим беспокойством. Потому что это прямо противоположное тому, что было бы хорошо для футбола. Хотел бы, чтобы такие турниры, как чемпионаты мира и Европы, проводились исключительно в демократических странах.

Саудовская Аравия станет второй страной Персидского залива, которая будет организовывать Чемпионат мира по футболу. До этого, в 2022 году, мундиаль был в Катаре.