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Лам против проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Германия

Считает, что такие события должны проходить в демократических странах

Лам против проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Легенда "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам недоволен недавним решением ФИФА проводить Чемпионат мира в 2034 году в Саудовской Аравии.

По моему мнению, игроки, которые носят майку сборной Германии, всегда должны воплощать важные социальные ценности, такие как демократия и свобода, открытость и толерантность, и работать ради них. Я следил за ситуацией с ЧМ-2034 и Саудовской Аравией с большим беспокойством. Потому что это прямо противоположное тому, что было бы хорошо для футбола. Хотел бы, чтобы такие турниры, как чемпионаты мира и Европы, проводились исключительно в демократических странах.

Саудовская Аравия станет второй страной Персидского залива, которая будет организовывать Чемпионат мира по футболу. До этого, в 2022 году, мундиаль был в Катаре.

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Филипп Лам Национальная сборная Германии чемпионат мира 2034
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Источник:
RND
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