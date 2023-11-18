Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лам против проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
Считает, что такие события должны проходить в демократических странах
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам недоволен недавним решением ФИФА проводить Чемпионат мира в 2034 году в Саудовской Аравии.
По моему мнению, игроки, которые носят майку сборной Германии, всегда должны воплощать важные социальные ценности, такие как демократия и свобода, открытость и толерантность, и работать ради них. Я следил за ситуацией с ЧМ-2034 и Саудовской Аравией с большим беспокойством. Потому что это прямо противоположное тому, что было бы хорошо для футбола. Хотел бы, чтобы такие турниры, как чемпионаты мира и Европы, проводились исключительно в демократических странах.
Саудовская Аравия станет второй страной Персидского залива, которая будет организовывать Чемпионат мира по футболу. До этого, в 2022 году, мундиаль был в Катаре.
Популярное сейчас
- СМИ: Эвертон может продать Миколенко в случае вылета в Чемпионшип
- Вернулся в Украину. Минай объявил имя нового тренера
- Ванат объяснил, почему Ребров не вызвал его на предстоящий матч с Италией
- Арсенал и Ньюкасл интересуются Брандтом. Боруссия готова продать игрока
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО