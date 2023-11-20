Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фюллькруг о том, что турецкие фанаты были громче немецких: Обидно, что в Берлине мы чувствовали себя как на выезде
Никлас недоволен тем, что сборную Германии освистали
Getty Images/Global Images Ukraine
Никлас Фюллькруг недоволен тем, что сборную Германии освистали на игре с Турцией.
Сборная Германии уступила команде Турции в товарищеском матче (2:3). Игру в Берлине посетили 72 592 зрителя.
Германию громко освистали во время разминки. Во время матча несколько десятков тысяч зрителей, которые поддерживали Турцию, вели себя громче, чем немецкие болельщики.
"Обидно, что здесь, в нашей столице, мы чувствовали себя будто на выездном матче.
Выйти на эмоциональный уровень соперника было невозможно, даже если очень постараться. Конечно, болельщики сборной Турции радовались каждому выигранному единоборству, и, к сожалению, в первом тайме было заметно их небольшое преимущество.
Конечно, свист не выбил бы команду из колеи, но это, конечно, влияет. Я играю за дортмундскую "Боруссию", и домашние матчи для нас намного приятнее выездных. И не нужно даже спрашивать, почему - у нас сумасшедшие фанаты.
Сборная Турции получила отличную поддержку, и это, конечно, повлияло не только на нас, но и на них", - сказал нападающий "Боруссии" и сборной Германии Фюллькруг в интервью Sportschau.
Популярное сейчас
- Известны сборные, которые будут в первой корзине при жеребьевке Евро-2024
- 17 из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Стал известен ориентировочный состав Италии на матч с Украиной
- Директор Байера заявил, что у Алонсо нет отступных для Реала и других клубов
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото