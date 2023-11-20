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Фюллькруг о том, что турецкие фанаты были громче немецких: Обидно, что в Берлине мы чувствовали себя как на выезде

Германия

Никлас недоволен тем, что сборную Германии освистали

Фюллькруг о том, что турецкие фанаты были громче немецких: Обидно, что в Берлине мы чувствовали себя как на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Никлас Фюллькруг недоволен тем, что сборную Германии освистали на игре с Турцией.

Сборная Германии уступила команде Турции в товарищеском матче (2:3). Игру в Берлине посетили 72 592 зрителя.

Германию громко освистали во время разминки. Во время матча несколько десятков тысяч зрителей, которые поддерживали Турцию, вели себя громче, чем немецкие болельщики.

"Обидно, что здесь, в нашей столице, мы чувствовали себя будто на выездном матче.

Выйти на эмоциональный уровень соперника было невозможно, даже если очень постараться. Конечно, болельщики сборной Турции радовались каждому выигранному единоборству, и, к сожалению, в первом тайме было заметно их небольшое преимущество.

Конечно, свист не выбил бы команду из колеи, но это, конечно, влияет. Я играю за дортмундскую "Боруссию", и домашние матчи для нас намного приятнее выездных. И не нужно даже спрашивать, почему - у нас сумасшедшие фанаты.

Сборная Турции получила отличную поддержку, и это, конечно, повлияло не только на нас, но и на них", - сказал нападающий "Боруссии" и сборной Германии Фюллькруг в интервью Sportschau.

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Германия Турция Никлас Фюллькруг
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Источник:
sport1
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