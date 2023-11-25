Бундеслига. Яркая перестрелка Боруссий, подарок для Байера и ещё одно фиаско Лейпцига

"Боруссия" на языке немецкого футбола обозначает азарт и безрассудство. Встреча двух "Боруссий" возвели предыдущий тезис в абсолют – более бесшабашной игры в этом сезоне Бундеслиги не было, несмотря на смелые обычаи чемпионата. Менхенгладбах удивил тёзок двумя результативными атаками в первые полчаса, чтобы растерять всё счастье ещё до перерыва.

Менхенгладбах наказывал Дортмунд за все возможные ошибки в дебюте, но когда в миттельшпиле за дело взялся Марко Ройс и Байно-Гиттенс – картина была ровно противоположной. Капитан был молчаливым убийцей своего бывшего клуба, начав две летальные контратаки дерзкими отбора у Ману Коне. Молодой британец своевременно накинул Фюллькругу на его эффектный гол в одно касание, чтобы затем вывести свою команду вперёд шальной пушкой издали.

Хаби Алонсо получил подарок на 42-й день рождения уже на 9-й минуте встречи в Бремене. Вингбек хозяев Демен коряво срезал мяч в собственные ворота, обеспечив "Байеру" удобный сценарий матча. Затем по классике включились монструозные латерали Леверкузена – Фримпонг оформил 4-й гол в кампании в первой тайме, а в концовке Гримальдо забил свой 7-й в сезоне (лучший голеадор и ассистент команды в Бундеслиге). Таким образом "Байер" возвращает себе лидерство в Бундеслиге, выиграв 11-й матч в 12-ти турах.

Кризисному Лейпцигу же до Леверкузена как до Луны. Парни Марко Розе во второй раз в сезоне проиграли на "Фольксваген Арене". Как и в матче Кубка Германии в прошлом месяце, "Вольфсбург" качественно сдерживал "быков" за счёт надёжного среднего блока, интенсивной борьбы в центре поля и резвых контрвыпадов. Хави Симонсу блеснуть не дали, в то время как Винд решил исход поединка на противоположной половине – качественно замкнул в роли столба, а затем в мастерской манере треквартисты выдержал паузу и ассистировал Рожерио на победный.

"Унион" набрал первое очко в 9-ти последних турах, вырвав ничью в концовке битвы с "Аугсбургом". Новый главный тренер берлинцев Марко Гроте не сумел исправить беды в обороне, хотя кроме пенальти из-за глупого подката Гозенса гости ничего особенного и не создали. Что действительно удивило, так это атака "Униона". Столько угрозы в этом сезоне их нападение ещё не несло. Другое дело, что эффективность была на нуле. И если бы не дебютный гол Фолланда классным ударом со штрафного, то "Унион" снова остался бы без очков.

"Дармштадт" обладает удивительным даром заземлять более грозных оппонентов и занижать их способности до собственного уровня. "Фрайбург" по своей сути – "Дармштадт" на максималках. Могут обезвредить почти любую силу в Бундеслиге, но когда против них начинают играть с той же едкостью, парни Кристиана Штрайха теряются. Молятся на стандарты, и если футбольные боги не прислушиваются, то глохнут в позиционной атаке. Так случилось и сегодня. Потому и боевая ничья с новичком вместо долгожданной первой победы в 5 последних турах.

Бундеслига, 12-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Боруссия М 4:2

Голы: Забитцер 30, Фюллькруг 32, Байно-Гиттенс 45, Мален 90+7 – Райтц 13, Коне 28

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс, Забитцер (Рейна, 46), Джан (Озджан, 67), Брандт, Байно-Гиттенс (Мален, 67), Фюллькруг (Мукоко, 76)

Боруссия М: Николас, Эльведи, Вебер, Скалли, Нетц, Онора (Хак, 73), Вайгль (Крамер, 82), Коне, Райтц (Нгуму, 61), Плеа (Нойхаус, 73), Сьебатшо (Чванчара, 46)

Бремен, Везерштадион

Вердер – Байер 0:3

Голы: Деман 9, Фримпонг 42, Гримальдо 76

Вердер: Цеттерер, Вайзер, Юнг (Штарк, 83), Велькович, Фридль, Деман (Агу, 56), Битенкур (Нджинма, 72), Стаге, Шмид (Линен, 83), Дукш, Борре (Вольтемаде, 72)

Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 81), Коссуну, Инкапиэ, Андрих, Гримальдо, Джака (Пуэрта, 89), Хофманн (Амири, 89), Паласиос, Виртц (Гложек, 81), Бонифасе (Адли, 71)

Вольфсбург, Фольксваген-Арена

Вольфсбург – РБ Лейпциг 2:1

Голы: Винд 9, Рожерио 66 – Поульсен 52

Вольфсбург: Кастельс, Цезигер, Борнаув (Йенц, 46), Лакруа, Рожерио, Баку, Сванберг (Герхардт, 83), Вранкс, Черны (Паредес, 73), Маер (Арнольд, 77), Винд (Тиагу Томаш, 84)

РБ Лейпциг: Бласвих, Хенрихс, Лукеба, Симакан, Раум, Шлагер, Айдара (Зайвальд, 83), Баумгартнер (Карвалью, 83), Симонс, Поульсен (Форсберг, 73), Опенда

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Аугсбург 1:1

25 ноября, 17.30, Ан дер Альтен Ферстерай

Голы: Фолланд 88 – Демирович 39 (пен)

Унион: Реннов, Триммель (Юранович, 76), Кнохе, Йеккель, Диогу Лейте (Холлербах, 86), Гозенс (Руссийон, 76), Хаберер (Шафер, 67), Лаидуни, Фолланд, Беренс, Фофана (Кауфманн, 76)

Аугсбург: Дамен, Гумны (Мбабу, 23), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Яго (Бауэр, 78), Дорш, Реджбечай, Энгельс (Варгас, 64), Демирович (Михель, 78), Титц (Брайтхаупт, 78)

Фрайбург, Европа-Парк-Штадион

Фрайбург – Дармштадт 1:1

Голы: Хелер 35 – Хонзак 18

Фрайбург: Атуболу, Гульде (Макенго, 82), Гинтер, Линхарт, Доан (Сильдийя, 82), Вайсхаупт, Хефлер, Грифо, Эггештайн, Грегорич, Хелер

Дармштадт: Брунст, Бадер, Мюллер, Циммерманн (Франьич, 58), Маглица, Холланд, Нюрнбергер, Мелем, Хонзак, Скарке (Карич, 74), Зайдель (Вильхельмссон, 74)