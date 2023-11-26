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Эдин Терзич: Нам пошло на пользу то, что мы быстро отыгрались
Главный тренер Боруссии Дортмунд об игре против Менхенгладбаха
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 12 тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" обыграла "Боруссию Менхенгладбах" 4:2. Главный тренер Эдин Терзич прокомментировал победу команды:
"Начало матча нам представлялось совсем другим. После того как счет стал 0:2, команда проявила энергию и веру. Нам пошло на пользу то, что мы быстро отыгрались. Мы победили, хоть и пропустили два гола", — приводит слова тренера сайт "Боруссии Д".
Напомним, в следующей игре "Боруссия Д" сыграет с "Миланом" в Лиге чемпионов, матч состоится 28 ноября.
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