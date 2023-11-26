Эдин Терзич: Нам пошло на пользу то, что мы быстро отыгрались

Вчера в рамках 12 тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" обыграла "Боруссию Менхенгладбах" 4:2. Главный тренер Эдин Терзич прокомментировал победу команды:

"Начало матча нам представлялось совсем другим. После того как счет стал 0:2, команда проявила энергию и веру. Нам пошло на пользу то, что мы быстро отыгрались. Мы победили, хоть и пропустили два гола", — приводит слова тренера сайт "Боруссии Д".