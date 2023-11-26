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Хайденхайм – Бохум 0:0. Обоюдная потеря очков

Германия

Аутсайдеры постеснялись сыграть в футбол

Хайденхайм – Бохум 0:0. Обоюдная потеря очков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бунделига, 12-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Бохум 0:0

Хайденхайм: Мюллер, Траоре (Пирингер, 81), Майнка, Гимбер, Ференбах, Мэлоуни, Бесте (Пик, 80), Бек (Буш, 66), Шеппнер (Томалла, 66), Динкчи (Доведан, 66), Кляйндинст

Бохум: Риманн, Гамбоа, Машович, Шлоттербек, Бернардо, Лосилла, Штегер, Остерхаге, Дашнер (Ферстер, 66), Асано (Антви-Аджей, 76), Хофманн

Предупреждения: Динкчи 51, Шеппнер 51, Бесте 58, Траоре 77 – Дашнер 26, Шлоттербек 65, Антви-Аджей 90

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