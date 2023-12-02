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Защитник Баварии порвал крестообразную связку колена и выбыл на несколько месяцев

Германия

Неудачная тренировка

Защитник Баварии порвал крестообразную связку колена и выбыл на несколько месяцев

ФК Бавария

UA-Футбол
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Тридцатиоднолетний защитник "Баварии" Буна Сарр порвал крестообразную связку левого колена на тренировке.

Как сообщает сайт мюнхенской "Баварии", Буна Сарр вчера перенес операцию, восстановление игрока продлится несколько месяцев.

Напомним, за все время в "Баварии" Сарр выходил лишь 16 раз. Подписали игрока мюнхенцы в сезоне 2020/21

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Источник:
ФК Баварія
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