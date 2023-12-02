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Бундеслига. Опенда прерывает серию неудач Лейпцига, сенсация в Бохуме и французский десант Гладбаха
Опенда забивает в 10-й раз в сезоне, Бохум впервые выигрывает дома
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 13-й тур
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Хайденхайм 2:1
Голы: Опенда 29 (пен), Поульсен 44 – Гимбер 45+2
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Клостерманн, Симакан, Раум – Шлагер, Айдара – Баумгартнер (Лукеба, 89), Симонс (Форсберг, 78) – Поульсен (Шешко, 78), Опенда
Хайденхайм: Мюллер – Ференбах, Майнка, Гимбер, Мэлоуни, Траоре – Бесте, Тойеркауф, Зесса, Бек, Шеппнер (Томалла, 86), Кляйндинст – Пирингер (Доведан, 74)
Бохум, Рурштадион
Бохум – Вольфсбург 3:1
Голы: Остерхаге 19, Бернардо 39, Антви-Аджей 87 – Сванберг 45+1
Бохум: Риманн – Гамбоа (Эрманн, 81), Машович, Шлоттербек, Бернардо – Лосилла, Остерхаге, Штегер – Беро (Антви-Аджей, 72), Хофманн, Асано
Вольфсбург: Кастельс – Цезигер, Лакруа, Йенц – Баку, Сванберг, Вранкс, Рожерио (Тиагу Томаш, 76) – Черны (Паредес, 76), Маер – Винд
Менхенгладбах, Боруссия-Парк
Боруссия М – Хоффенхайм 2:1
Голы: Плеа 58 (пен), Нгуму 80 – Вегорст 60
Боруссия М: Николас – Эльведи, Фридрих, Скалли – Онора (Херрманн, 84), Райтц, Нойхаус, Коне, Нетц – Нгуму (Ранос, 84), Плеа (Хак, 84)
Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек (Бебу, 84), Фогт, Акпогума, Кабак (Бисхоф, 84), Сков – Бекер, Штах, Тохумджу (Гриллич, 74) – Вегорст, Байер
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