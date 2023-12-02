Бундеслига, 13-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена

Штутгарт – Вердер 2:0

Голы: Ундав 17, Гирасси 75 (пен)

Встреча с "Вердером" подарила ответ на главный вопрос, волновавший болельщиков "Штутгарта": совместимы ли Гирасси и Ундав? Имея в своём распоряжении двух из трёх самых скорострельных форвардов Бундеслиги (гвинеец забивает каждые 54 минуты, немец – каждые 68), Себастьян Хёнесс по сути толком не использовал оба орудия одновременно. Гирасси забил гениальные 14 мячей в 8 турах, затем травмировался и пока Серу отсутствовал и набирал форму, включился Ундав, наклепавший 5 в 5 матчах как раз пока его конкурент не мог играть.

В субботу Хёнесс по заявкам фанатов во второй раз в сезоне сыграл с парой нападающих, и в первый раз именно подобным дуэтом. При этом номинальная "десятка" Мийо опустился креативить в опорную зону, а справа в полузащите – номинальный инсайд Мвумпа, плюс машина навесов Миттельштедт слева в обороне. Весьма агрессивное наполнение схемы, особенно против "Вердера" – из низов таблицы у бременцев с запасом самое опасное нападение, которое недаром генерирует игроков для первой команды Бундестим.

Так что вопроса было по сути два: не помешают ли Ундав и Гирасси голеадорским свершениям друг друга; и хватит ли качества прессингу "Штутгарта", чтобы сохранять надёжность в обороне при стартовом составе под названием "шашки наголо"? Оба вопроса по итогам приезда бременцев отпали сами собой.

Уже в дебюте Гирасси дважды блистательно подыграл Ундаву в касание, и две быстрые стеночки едва не закончились голом гвинейца. Но первым забил Ундав. "Швабы" в очередной раз шикарно отреагировали на потерю, быстро вернули мяч себе и после дальнего удара Антона Дениз добил в пустые ворота. В весьма схожей манере вскоре забьет и Гирасси, но судья зафиксирует офсайд.

В таком составе Гирасси чаще играл в подыгрыше, нежели его партнёр, но на количестве собственных моментов это не отразилось. Серу за первый тайм разыграл парочку роскошных комбинаций с Мвумпой, по очереди выведя друг друга на вратаря. Но оба раза реализация хромала. При этом у всегда азартного "Вердера" вообще не было шансов. Практически каждая рискованная попытка выйти на чужую половину заканчивалась для гостей встречной атакой на свои ворота.

Во втором тайме ничего не изменилось. Разве что быстроногий Нджинма добавил "Вердеру" хоть какой-то остроты впереди в последние полчаса. А по большей части главный мотив второго тайма – охота Гирасси на свой гол. Защитники долго мешали гвинейцу, потому он нашёл единственный верный способ – заработать пенальти. Серу поймал Штарка на глупом фоле и паненкой реализовал свой 5-й пенальти в кампании. 2:0. "Швабы" сохраняют место в топ-3. Гирасси и Ундав продолжают забивать как бравые пулемётчики.

Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Руо, 90), Антон, Загаду, Миттельштедт (Вагноман, 71) – Каразор, Мийо – Мвумпа (Левелинг, 79), Фюрих (Чжон Ву Ен, 79) – Гирасси, Ундав (Штиллер, 71)

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Юнг, Велькович (Штарк, 63), Фридль, Агу (Деман, 71) – Битенкур, Стаге (Линен, 89), Шмид – Дукш (Нджинма, 63), Борре (Ковнацкий, 89)

Предупреждение: Штенцель 86