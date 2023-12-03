Байер – Боруссия Д 1:1. Дортмунд остановил победный забег Леверкузена

Бундеслига, 13-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия Д 1:1

Голы: Бонифасе 79 – Рюэрсон 5

Вдохновлённая еврокубковыми свершениями "Боруссия" пожаловала в гости к лидерам Бундеслиги, чтобы стать первой командой в этом сезоне, которая отобрала очки у "Байера" в Леверкузене. В отточенной на европейской арене манере игры вторым номером Дортмунд долго сдерживал серьёзный натиск хозяев, сочетая это с едкими контратаками.

"Боруссии" посчастливилось повести уже на 5-й минуте встречи, что позволило гостям играть в их излюбленном стиле. Паласиос потерял Ройса в опорной зоне, тот продлил на Забитцера, от пятки которого мяч пришёл к Фюллькругу. Никлас по-гроссмейстерски придержал мяч и отдал на Рюэрсона, который поразил дальний угол Градецкого. Явная предматчевая наработка от Терзича с идеей перегруза дуэта опорников "Байера". Но как же блестяще была разыграна эта сложнейшая комбинация.

Этот удар так и остался единственным, который нанесла "Боруссия" по чужим воротам в первом тайме. Потому что "Байер" тут же начал прижимать оппонента к канатам. Та имел опасный момент со стандарта, но с игры их было мало. Со временем у Леверкузена стали проходить фирменные комбинации, но центр был заперт, а все передачи с флангов до адресатов не доходили. БД ещё раз сходила вперёд большими силами перед перерывом и едва не поплатилась. Виртц положил шедевр, замкнув прострел Фримпонга ударом от перекладины, но гол пришлось у Фло отбирать из-за небольшого офсайда в начале атаки.

После перерыва осада продолжилась с ещё большей энергией. Но гости сражались как настоящие воины, а в критический момент на помощь Дортмунда каждый раз приходил Хуммельс, то блокируя удар Паласиоса после выхода 1 в 1, то ныряя рыбкой за верховым мячом, то перехватывая решающий пас. Матсу смело можно было бы выдавать Золотой мяч по итогам этой встречи, если бы не один-единственный эпизод. 34-летний защитник сделал больше всего отборов (4), перехватов (3) и блоков (2) среди всех игроков на поле. Одних лишь выносов у него было больше, чем у всего "Байера".

Но в одном-единственном моменте позиционное чутье подвело Матса. Случилось это на фоне решающий замен. Хуммельс получил в партнёры по центру обороны игрока резервного состава Пападопулоса из-за травмы Шлоттербека. Почуяв слабость, Алонсо ударил в неё последним козырем, достав с лавки Патрика Шика с 1 минутой в Бундеслиге этого сезона за плечами. Появление чеха преобразило схему хозяев и на той же минуте "Байер" сравнял, запутав соперника.

Гримальдо стал играть в центре поля, Адли левого латераля, а Шик составил пару форвардов с Бонифасе. Этот ребус озадачил Хуммельса, который проспал подключение Шика из глубины. Патрик же в этом моменте воплотил все ценности нового "Байера". Бывший голеадор не стал бить сам в поисках первого гола после очередной травмы, а отдал на своего конкурента по позиции Бонифасе, который сравнял счёт на табло за 10 минут до финального свистка.

Безумная концовка могла оставить матч за любой из команд. Бонифасе имел очередной шанс, плотно приложившись слёту. А на последних секунд Фюллькруг в падении мог вырвать алогичную победу, но его удар головой пришёлся чуточку выше ворот. 1:1. Яркий футбол в топ-матчах Бундеслиги – добрая традиция. "Байер" показал характер и мощный перфоманс, но "Боруссия" в свой хороший день в режиме сдерживания – угроза для любой команды Европы. Жаль, что с "Баварией" у них бывают только плохие дни, и что Дортмунд как всегда сам того не желая сделал "рекордмайстру" подарок.

Байер: Градецки – Та, Тапсоба, Коссуну – Фримпонг, Джака, Паласиос (Шик, 79), Гримальдо – Хофманн (Адли, 64), Виртц, Бонифасе

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Рюэрсон – Забитцер, Джан – Брандт, Ройс (Менье, 84), Байно-Гиттенс (Адейеми, 64) – Фюллькруг

Предупреждения: Фримпонг 12, Паласиос 74, Коссуну 90 – Хуммельс 77, Вольф 90