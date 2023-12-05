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Названа новая дата проведения матча Бавария - Унион, перенесенного из-за снегопада

Германия

Игра пройдет в следующем году

Названа новая дата проведения матча Бавария - Унион, перенесенного из-за снегопада

Фото: fcbayern.com

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Стала известна дата перенесенного матча 13-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Унионом".

Поединок пройдет 24 января 2024 года, сообщает официальный сайт баварцев.

Напомним, игра должна была состояться 2 декабря на "Альянц Арене", однако ее перенесли из-за непогоды. В Мюнхене выпало много снега, из-за чего возникли проблемы с общественным транспортом.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка в 12 матчах. "Унион" располагается на последней, 18-й строчке. В активе команды 7 пунктов.

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Источник:
fcbayern.com
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