Кубок Германии. Очередной крупный улов Саарбрюкена и лёгкий проход Байера

"Саарбрюкен" из третьей немецкой лиги выбил ещё одного представителя Бундеслиги. Франкфуртский "Айнтрахт" не мог недооценивать подопечных Рюдигера Циля после того, как они выбила "Баварию" в прошлом раунде. Тем не менее, для "орлов" визит на "Людвигспаркштадион" закончился так же, как и для немецкого "рекордмайстра" в прошлом месяце.

"Айнтрахт" лениво начал встречу, до перерыва нанеся всего один удар в сторону ворот аутсайдера. Команда Дино Топмёллера прилично прибавила в активности уже во второй половине, но было слишком поздно – фортуна от них отвернулась. "Орлы" дважды проверили каркас ворот перед тем, как Брюнкер открыл счёт после простой комбинации с выносом от голкипера, а ещё через четверть часа Кербер поставил точку ударом головой.

В параллельной встрече "Байер" не имел проблем с представителей Бундеслиги 2 "Падерборном". Хаби Алонсо пошёл на ряд тактических экспериментов, в частности Андрих дебютировал в центре обороны, а Станишич успешно примерял на себя роль Коссуну, активно подключаясь вперёд по флангу и отдав ассист на Бонифасе. Мяч нигерийца в дебюте встречи сломал оборонительных план гостей, которые после этого вынуждены были идти вперёд.

Дальний удар Паласиоса после стеночки с Фримпонгом в середине первого тайма по сути закончил встречу. "Падерборн" ненадолго вернул интригу ближе к концовке, но Патрик Шик тут же поставил всё на свои места, забив свой второй гол после травмы. Отмечаем, что Джака, Гримальдо и Паласиос отыграли сегодня все 90 минут перед важной встречей со "Штутгартом" в ближайшее воскресенье.

Кубок Германии. 1/8 финала

Саарбрюкен, Людвигспаркштадион

Саарбрюкен – Айнтрахт (Франкфурт) 2:0

Голы: Брюнкер 64, Кербер 78

Саарбрюкен: Шрайбер, Риццуто, Уаферро, Тельке (Бедер, 48), Цайц, Гаус, Наифи (Штеле, 65), Рабихич (Биада, 65), Зонтаймер (Беккер, 85), Кербер, Брюнкер (Шмидт, 85)

Айнтрахт: Трапп, Тута, Кох (Смолчич, 87), Пачо, Макс (Ферри, 46), Нкунку, Дина-Эбимбе (Бута, 46), Хасебе (Ларссон, 78), Гетце (Футкой, 77), Шаиби, Мармуш

Удаление: Футкой 82

Леверкузен, БайАрена

Байер – Падерборн 3:1

Голы: Бонифасе 12, Паласиос 28, Шик 87 – Клаас 83

Байер: Коварж, Фримпонг (Телла, 90), Станишич, Инкапье (Тапсоба, 46), Андрих, Гримальдо, Джака, Паласиос, Виртц (Хофманн, 45), Адли (Та, 75), Бонифасе (Шик, 75)

Падерборн: Бувинк, Муслиу, Поп (Хейер, 21), Хоффмайер, Кинсомби, Шустер, Клефиш (Гримальди, 58), Билбия (Платте, 58), Обермайр, Муслия (Клаас, 68), Ансах (Конте, 68)