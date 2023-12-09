Бундеслига, 14-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – РБ Лейпциг 2:3

Голы: Зюле 45+6, Фюллькруг 90+3 – Бенсебайни 32 (аг), Баумгартнер 54, Поульсен 90+1

"Боруссия" потерпела очередную неудачу на внутренней арене, проиграв прямому конкуренту за место в топ-4. На фоне сумасшедшего подъёма "Байера" и "Штутгарта" в зоне Лиги Чемпионов стало теснее обычного, потому проигрывать "РБ Лейпцигу" в домашнем матче Дортмунд никак не мог себе позволить. Но из-за раннего удаления Матса Хуммельса подопечные Терзича сегодня были обречены на очередное фиаско. Хотя едва и не совершили чудо.

После серии из 4 потерь очков в 5 последних турах, вылета из Кубка Германии, тёрок в руководстве и демотивации ключевых исполнителей прошлого сезона вроде Малена и Аллера, тёмные тучи над небом в Дортмунде стали сгущаться не только буквально, но и фигурально. Даже выездная ничья с "Байером" (1:1) не подарила облегчения – все принялись критиковать Терзича за идейную пустоту.

На фоне всех этих перипетий битва с прямым соперником за место в четвёрке была ключевой. Тем более, что Лейпциг хоть и на порядок выше тактически, но в последнее время выглядит неубедительно, проигрывает выигранные матчи или в лучшем случае на нервах вытягивает результат там, где он казался гарантированным.

И Лейпциг не приезжал в Дортмунд за победой. Стартовая расстановка тому подтверждение – 3 центральных защитника, пара разрушителей в центре поля и одинокий Опенда впереди. Впрочем, уже в дебюте с участием бельгийца состоялся абсолютно ключевой эпизод матча. Дортмунд потерял строй после потери, Шлагер в подкате отправил Опенду в отрыв с центра поля, и Хуммельс сбил бельгийца на подступах к штрафной. Безоговорочное удаление.

После этого "РБ Лейпциг" солидно прижал хозяев, но с созданием реальной остроты были проблемы. Снова помог соперник. Бенсебайни переправил мяч в свои ворота после углового, и казалось, решил все проблемы "быков". Но до перерыва "Боруссия" умудрилась отыграться. Джан прошёл троих соперников и создал возможность для Менье. Это привело к серии корнеров, с последнего из которых Зюле (появился после удаления Хуммельса) отправил мяч в сетку.

Во втором тайме "РБ Лейпциг" снова повёл, но снова не в следствии позиционного давления, а с подарка соперника. Неудачный вынос от ворот закончился быстрой атакой на ворота Кобеля. Баумгартнер шикарно убрал Зюле и своевременно отдал на Симонса. Хави замешкался в штрафной, но таки сумел опасно пробить, а на добивании как раз подоспел Баумгартнер.

"Быки" пытались снять все вопросы, но Кобель был против. Сначала взял пушку Раума. Затем по-хоккейному спас от неминуемого гола от Баумгартнера, вдоволь извалявшись на газоне. Не обошлось без спасения Озджана, который заблокировал удар Шешко с нескольких метров. В итоге до +2 довёл Поульсен аж в компенсированное время – изящно разобрался с утомлённым Шлоттербеком и пробил над руками вратаря.

Игра казалась выигранной, но у Лейпцига как всегда отказали нервы. В то время как "Боруссия" хоть и была плоха во всем футбольным статьям, но в плане психологии вызвала очередную порцию восхищения. Боролись как львы в меньшинстве и без какой-либо стоящей задумки.

Чтобы дотерпеть до концовки и быть в шаге от того, чтобы отыграть такой дефицит. Фюллькруг с углового сократил отставание до минимума, после чего на последних секундах в штрафной гостей начался пожар. Зюле был в сантиметрах от дубля. Рейна заставил Бласвиха вытягивать мяч из верхнего угла. И финальный свисток спас Лейпциг от ужасающей потери.

2:3. "Боруссия" по всем футбольным законам заслужила ту агонию, в которой находится сейчас. Прогнив на всех уровнях. Но самоотверженность в их борьбе против здравого смысла и гнева футбольных богов не может не подкупать. Если бы Терзич был бы хоть наполовину так хорош в тренерском ремесле, как в работе с людьми, никакое чемпионство бы от них не ускользнуло. Но современная игра слишком требовательная и безжалостная в этом плане.

Боруссия Д: Кобель – Менье (Рейна, 82), Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни (Мален, 82) – Джан, Озджан – Ройс (Адейеми, 71), Брандт, Байно-Гиттенс (Зюле, 19) – Фюллькруг

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Клостерманн, Лукеба– Хенрикс, Шлагер, Айдара (Кампль, 81), Раум – Баумгартнер (Форсберг, 75), Симонс (Шешко, 76) – Опенда (Поульсен, 75)

Предупреждения: Озджан 60 – Симакан 35, Симонс 61, Опенда 66

Удаление: Хуммельс 15