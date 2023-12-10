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Битва прямых конкурентов. Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3. Обзор матча и видео голов

Германия

Боруссия Д - РБ Лейпциг ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.12.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Битва прямых конкурентов. Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото: bundesliga.com

UA-Футбол
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"Боруссия" потерпела очередную неудачу на внутренней арене, проиграв прямому конкуренту за место в топ-4. Благодаря победе гости закрепились на четвертой строчке и опережают дортмундцев на 4 очка. В последних 5-и поединках "шмели" смогли только раз одержать победу.

Бундеслига, 14-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3
Голы: Зюле 45+6, Фюллькруг 90+3 - Бенсебайни 32 (аг), Баумгартнер 54, Поульсен 90+1

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